TAS riduce le perdite nel primo semestre. Corrono i ricavi

(Teleborsa) – Perdite in calo e ricavi in crescita per TAS.

Il fornitore di software e servizi ha chiuso il primo semestre con una perdita netta di 1,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto rosso di 2,6 milioni messo a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi sono saliti del 15,4% a 29,1 milioni di euro.

Questi risultati, ha spiegato la società in una nota, sono stati favoriti dall’internazionalizzazione con l’avvio di nuove partnership, prima fra tutte quella con Oracle, e sugli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni software diversificate.