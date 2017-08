Target in rally sulle ali dei conti

(Teleborsa) – Effervescente Target che scambia con una performance decisamente positiva del 2,82%. A dare una spinta al rialzo, i risultati del secondo trimestre dell’anno che si sono rivelati migliori delle attese.

Nel secondo trimestre, l’utile netto si è attestato a 672 milioni di dollari (1,22 dollari per azione) rispetto ai 680 milioni, (1,16 per azione) dello stesso periodo dello scorso. Escludendo gli oneri straordinari, gli utili per azione su base adjusted sono stati pari a 1,23 dollari, meglio degli 1,19 per azione previsti dalle stime di consensus.

Sale anche il fatturato che nel periodo arriva a 16,429 miliardi rispetto ai 16,16 miliardi del secondo trimestre del 2016. Battute le previsioni di 16,27 miliardi. A dare una spinta agli acquisti, anche le previsioni che il gruppo retail ha rivisto al rialzo.

Target ha alzato l’outlook sull’utile per azione adjusted del 2017 a una forchetta compresa tra 4,34 e 4,54 dollari, rispetto a quanto previsto in precedenza (3,80 e 4,20 dollari).