Tap Portugal riorganizza e rafforza il management per Sud e West Europa

(Teleborsa) – TAP Portugal, compagnia aerea membro di Star Alliance, presenta una nuova organizzazione volta a rafforzare la propria presenza nei mercati leisure e business. Araci Coimbra ha così assunto la nuova carica di Global Leisure Manager e Area Manager South and West Europe, mantenendo la carica di General Manager per l’Italia e Grecia, mentre Davide Calicchia è stato nominato Country Sales Manager Italia, responsabile commerciale per il nostro Paese.

Araci Coimbra svolgerà la sua funzione da Lisbona, sede centrale del vettore. “Dopo 23 anni di lavoro all’estero di cui 16 in qualità di general manager in diversi mercati e 5 in Italia – ha detto Coimbra – sono molto felice di affrontare questa nuova sfida, sia dal punto di vista professionale che personale. La carica di General Manager per l’Italia, che mantengo, è per me un ulteriore motivo d’orgoglio, che mi porterà a continuare a lavorare con un team eccezionale in un Paese al quale resto profondamente legata”.



Davide Calicchia, profondo conoscitore di TAP Portugal in cui lavora da oltre 25 anni, assume invece l’incarico di Country Sales Manager Italia dopo aver ricoperto incarichi sempre più prestigiosi in azienda. “È per me un grande privilegio assumere questo incarico nell’ambito della nuova organizzazione di TAP Portugal – ha commentato Calicchia – in quanto abbiamo davanti a noi importanti sfide e sono certo che grazie al supporto di tutto il team Italia saremo in grado di consolidare il processo di crescita che abbiamo ormai avviato da diversi anni appunto in Italia”..

TAP Portugal, membro di Star Alliance, è stata fondata nel 1945. Il suo hub di Lisbona è in Europa una delle maggiori porte d’ingresso verso l’America Latina e l’Africa, due mercati in cui TAP si è affermata come il vettore di riferimento, e verso il Nord America. Attualmente TAP serve 88 destinazioni in 38 Paesi del mondo, ai quali si affiancano altre raggiunte attraverso accordi di code-sharing con compagnie aeree alleate. Nell’ultima edizione dei World Travel Awards, TAP è stata eletta “Compagnia Aerea Leader Europea per il Sud America” e “Compagnia Aerea Leader Europea per l’Africa”. TAP dispone di una flotta di 77 aeromobili e opera in media 2500 voli settimanali. E’ la compagnia aerea con il più alto numero di voli tra Italia e Portogallo.