Tamburi, forte crescita dell’utile nel 1° semestre

(Teleborsa) – Semestrale in crescita per Tamburi Investment Partners, che chiude i conti al 30 giugno con un un utile netto consolidato di circa 53,7 milioni di euro, quasi quadruplicato rispetto ai circa 14,5 milioni di euro del primo semestre 2016.

“Il primo semestre 2017 è stato il migliore di sempre per TIP”, sottolinea una nota del gruppo specializzato in investimenti in società ad alto potenziale. Il risultato è stato influenzato per 29,2 milioni di euro dalla plusvalenza sulla cessione di azioni Amplifon e per 20,9 milioni di euro dalla plusvalenza di Clubtre sulla cessione di azioni Prysmian.

Il risultato del periodo è stato positivo anche per i ricavi da advisory, cresciuti a circa 3,8 milioni di euro rispetto ai circa 2,3 milioni di euro del primo semestre del 2016 e per gli altri i proventi finanziari – prevalentemente dividendi da partecipate – che hanno superato gli 8,6 milioni di euro.

Al 30 giugno 2017 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP – tenuto conto del prestito obbligazionario TIP 2014-2020 – era negativa per circa 123 milioni di euro ed in forte miglioramento rispetto ai circa 200 milioni di euro del 31 dicembre 2016.

Oggi Tamburi festeggia i buoni risultati in Borsa con un guadagno del 2,44%.