Tamburi cede il 32,67% di Alpitour ad Asset Italia

(Teleborsa) – Asset Italia, società promossa da Tamburi Investment Partners, entrerà nel capitale di Alpitour attraverso la firma di un accordo per la sottoscrizione di un aumento di capitale da circa 120 milioni di euro.

Per effetto dell’operazione Asset Italia deterrà una quota del 32,67% del capitale ed avrà un rilevante coinvolgimento nella governance del gruppo.

I soci attuali, tra il cui il Presidente ed Amministratore Delegato Gabriele Burgio ed i fondi di private equity gestiti da J. Hirsch. E Wise SGR, promotori del management buy-out finalizzato nel 2012, non solo non hanno ceduto quote, ma hanno fortemente voluto l’operazione in ottica di ulteriore creazione di valore in funzione delle notevoli opportunità di crescita dimensionale e reddituale di Alpitour.

Alpitour ha concluso il 2016 con un fatturato consolidato di oltre 1,1 miliardi di euro, in crescita in tutte le divisioni e con un EBITDA di circa 36 milioni di euro.