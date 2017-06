Takata, a fine luglio il delisting dalla borsa di Tokyo

(Teleborsa) – Il titolo Takata lascerà la piazza di Tokyo il prossimo 27 luglio.

Lo ha annunciato la stessa borsa nipponica dopo che il produttore giapponese di airbag, colpito dallo scandalo per i dispositivi difettosi, ha deciso di avviare la procedura di bancarotta in Giappone e negli Stati Uniti e la cessione dalla Key Saftey Systems (KKS) per 1,6 miliardi di dollari.

La procedura di protezione dai creditori, nota negli USA come “Chapter 11”, permetterà a Key Safety Systems di scendere in campo per il salvataggio. KKS è un fornitore di pezzi di ricambio con sede in Michigan (USA) di proprietà della cinese Ningbo Joyson Electronic Corp.