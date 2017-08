Swisscom, conti a due velocità nel primo semestre

(Teleborsa) – Swisscom annuncia i numeri del primo semestre. Il gruppo svizzero che controlla l’italiana Fastweb ha archiviato il periodo con ricavi netti pari a 5.690 milioni di franchi in calo dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2016. Al contrario, l’EBITDA è cresciuto dell’ 1,5% a 2.260 milioni. L’utile netto di 839 milioni di franchi svizzeri sale del 6,5%.

Per quanto riguarda le previsioni, per l’intero 2017, il gruppo attende ricavi approssimativamente stabili a 11,6 miliardi di franchi e le spese di investimento di circa 2,4 miliardi di franchi. L’EBITDA è destinato ad aumentare a circa 4,3 miliardi di franchi dai 4,2 miliardi precedenti. Tenendo conto dei suoi obiettivi, per l’esercizio finanziario 2017, Swisscom proporrà un dividendo invariato di 22 franchi per azione.