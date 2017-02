Swiss per l’estate: forte utilizzo del Boeing 777-300ER nel mondo e inediti non stop in Europa

(Teleborsa) – Swiss International Air Lines (SWISS) col prossimo orario estivo aumenterà i suoi servizi da Zurigo e Ginevra. Tra Zurigo e San Francisco, dal 22 aprile gli attuali tre voli settimanali con Boeing 777-300ER diventeranno giornalieri. Saranno cinque le destinazioni intercontinentali raggiunte ogni giorno dai Boeing 777-300ER di SWISS: Bangkok, Hong Kong, Singapore, Los Angeles e San Francisco. Il Boeing 777-300ER, tra giugno e ottobre, sarà anche utilizzato dalla compagnia svizzera su sei dei suoi 12 voli settimanali per Chicago.

Nel summer schedule 2017, l’aerolinea aggiungerà poi cinque nuove destinazioni stagionali alla sua rete europea. Tra le novità, l’inaugurazione del primo servizio diretto tra Zurigo e Bergen, la seconda città più grande della Norvegia. E per gli amanti della natura sarà disponibile il nuovo servizio non-stop verso Cork, nel sud dell’Irlanda. Si aggiungeranno inoltre l’isola di Sylt, piccolo paradiso tedesco vicino alla Danimarca e Figari in Corsica, oltre a Niš in Serbia.

Bergen, Cork e Sylt riceveranno un servizio settimanale da giugno che diventerà bi-settimanale nei picchi di luglio e agosto, mentre Figari e Niš saranno servite due volte a settimana, rispettivamente da luglio e da aprile, fino al termine di settembre. Su Bergen SWISS volerà sino alla fine di agosto, a Cork e Sylt fino alla fine di settembre. Figari e Niš continueranno a collegate con la Svizzera per l’intero periodo estivo. SWISS incrementerà anche le frequenze da Zurigo sulle sue rotte esistenti verso Berlino, Dublino, Göteborg, Napoli e Vienna.

Potenziati anche i servizi da Ginevra. Il primo Bombardier CS300 SWISS, che sarà consegnato nel secondo trimestre del 2017, sarà basato appunto a Ginevra e opererà verso varie destinazioni europee. In futuro, la flotta basata a Ginevra sarà composta esclusivamente da velivoli Bombardier C Series. Intensificati pure i servizi verso le isole greche e le destinazioni portoghesi, mete particolarmente popolari durante la stagione estiva. Complessivamente, col suo orario estivo 2017, SWISS servirà 102 destinazioni in 43 paesi (77 europee e 25 intercontinentali).

Edelweiss Air, compagnia aerea svizzera di voli charter con sede a Kloten e con una flotta di 10 aerei Airbus di diverso tipo (A320, A330, A340), dove si trova l’aeroporto di Zurigo, e sister carrier di Swiss, nella stagione estiva 2017 servirà San José (Costa Rica), Cancun (Messico) e San Diego (California) due volte a settimana. Edelweiss opererà anche un nuovo servizio settimanale verso l’isola greca di Zacinto tra maggio e ottobre. Aumentate anche le frequenze sulle rotte esistenti di Edelweiss verso Spalato e Pola (Croazia), Hurghada (Egitto) e Siviglia (Spagna).