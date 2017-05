SWISS: da 1 giugno Ginevra-London Heathrow con nuovo Bombardier CS300

(Teleborsa) – Primo Bombardier CS300 per Swiss International Air Lines. La presa in consegna è avvenuta presso lo stabilimento Bombardier Aerospace di Mirabel, in Canada, nella provincia di Québec, dove appunto vengono realizzati i modelli C Series. Con l’entrata in servizio nei prossimi giorni del bireattore in versione 128 posti, SWISS diventerà la prima compagnia aerea, forte dei suoi otto CS100 per 108 passeggeri ciascuno già in servizio, a operare con entrambi i modelli C Series. L’inaugurazione dei voli con Bombardier CS300 di SWISS è programmata per il prossimo giovedì 1° giugno 2017 con il collegamento Ginevra-Londra Heathrow.

La compagnia aerea svizzera controllata del Gruppo Lufthansa e che fa parte di Star Alliance terrà il nuovo CS300 di base all’aeroporto di Ginevra. “Siamo molto orgogliosi di consegnare il primo CS300 di SWISS – ha dichiarato Fred Cromer, President di Bombardier Commercial Aircraft – in quanto la compagnia è conosciuta per la sua eccellenza tecnica e operativa ed è stata un partner meraviglioso per il programma C Series. SWISS fa parte sin dall’inizio del percorso commerciale della C Series e perciò la ringraziamo per il suo continuo supporto. Questa nuova consegna è la dimostrazione dell’impegno di Bombardier a offrire aerei rivoluzionari e con alte prestazioni”.

“Siamo lieti che, dopo aver integrato con successo i primi Bombardier CS100 nella nostra flotta dalla metà del 2016 in poi – ha da parte sua detto Thomas Klühr, SWISS Chief Executive Officer – possiamo ora accogliere il nostro primo CS300. Con i suoi 20 posti aggiuntivi, questo secondo modello della famiglia C Series integra perfettamente la nostra flotta aerea attuale e ci offre un mix ottimale per i nostri servizi europei a breve e medio raggio. Il nostro primo CS300 sarà inizialmente basato a Ginevra, dove le sue credenziali di comfort superiori saranno particolarmente adatte in questo segmento di mercato da e per la seconda città della Svizzera e infatti tutta la nostra flotta a Ginevra presto sarà costituita esclusivamente da aeromobili Bombardier C Series”.