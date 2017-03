Suez Environment, Francesco Caltagirone Jr entra nel Board

(Teleborsa) – Francesco Caltagirone Jr, rampollo del costruttore romano, entra nella multinazionale francese Suez Envornment attiva nel settore dell’ambiente e specializzata in raccolta rifiuti e riciclaggio e nel trattamento delle acque.

Caltagirone entrerà come membro del Board a rappresentare il Gruppo Caltagirone, che con la Suez ha dei legami azionari, per effetto dello scambio azionario dello scorso luglio con la partecipazione detenuta in ACEA. Per effetto di quella operazione, il Gruppo Caltagirone è oggi il terzo azionista del gruppo d’Oltralpe.

Ad annunciare l’intenzione di proporre Francesco Caltagirone nel Board alla prossima assemblea è stata la compagnia francese, in occasione dell’approvazione dei risultati di bilancio.