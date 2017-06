Su Cuneo Levaldigi traffico record…ma di jet privati

(Teleborsa) – Vino, tartufi, Unesco, ristoranti stellati, hotel di lusso, agriturismi e business: queste le principali motivazioni che hanno spinto centinaia di imprenditori e turisti high-end di tutto il mondo a scegliere nei primi sei mesi 2017 l’aeroporto Levaldigi di Cuneo come scalo di riferimento in Piemonte per i propri aeromobili privati, soprattutto jet.

“Il fatturato handling registra un significativo +50% rispetto allo stesso periodo del 2016, i movimenti di aeromobili tra le 15 e le 40 tonnellate hanno raggiunto un +15% – spiega Anna Milanese, Direttore generale di Cuneo Levaldigi – e perciò si tratta di segnali forti e precisi che certificano l’affidabilità e la strategicità geografica del nostro scalo per il segmento private jet, con l’80% del traffico che arriva da Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Canada, Islanda, Israele e Polonia per una media di 5 voli al giorno.

“L’aeroporto di Cuneo Levaldigi si sta rivelando una grande opportunità per il turismo internazionale che sceglie di visitare quest’area del Piemonte – dichiara Luigi Barbero, Presidente Ente Langhe e Roero – e le stime relative appunto al primo semestre del 2017 indicano un incremento dei soggiorni tra il 5% e il 10%. In crescita i viaggiatori di fascia alta con spesa media giornaliera pro capite di 200 €, appassionati di natura e outdoor, con trend in fortissima ascesa”.