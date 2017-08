STMicroelectronics completa programma buy back

(Teleborsa) – STMicroelectronics ha completato il riacquisto di circa 18,6 milioni di azioni ordinarie per un valore di 297 milioni di dollari secondo il programma di riacquisto di azioni proprie annunciato il 22 giugno scorso. Le azioni sono state riacquistate tra il 30 giugno 2017 e il 4 agosto 2017 sul Mercato Telematico Azionario ed altri sistemi di negoziazione con transazioni di mercato aperto per un totale di 297 milioni di dollari.

Le azioni riacquistate saranno detenute come azioni proprie ed utilizzate per onorare gli obblighi derivanti dalle obbligazioni convertibili in azioni e gli obblighi in relazione a programmi di remunerazione dei dipendenti in azioni.

A seguito del completamento di tale programma di riacquisto di azioni, STMicroelectronics possiede in totale 40.742.409 azioni proprie, che rappresentano circa il 4,5% del capitale di azioni ordinarie emesse di STMicroelectronics