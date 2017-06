STM a picco con tech europei

(Teleborsa) – Affonda sul mercato l’azienda italo-francese di semiconduttori, che soffre con un calo del 6,13%, risentendo della pesante correzione del settore tech in USA ed Europa.

Il sell-off sui titoli tecnologici è iniziato venerdì scorso a Wall Street, per poi proseguite in Asia ed Europa. Oggi l’indice Stoxx tech europeo cede il 2,5%.

Lo status tecnico di STMicroelectronics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,24. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,02.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)