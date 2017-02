Stefanel trova il consenso delle banche al salvataggio, titolo spicca il volo

(Teleborsa) – Scatta la speculazione su Stefanel, che brilla in Borsa e passa di mano in rialzo del 6,86%, dopo esser stata anche sospesa al rialzo, sulle voci di un accordo con le banche.

Secondo il quotidiano IL Messaggero, la compagnia tessile trevigiana in crisi finanziaria sarebbe vicinissima a definire un accordo con le banche finanziatrici per il salvataggio.

I creditori bancari avrebbero già dato l’OK ad un piano che prevede il passaggio del controllo dall’azionista di riferimento Giuseppe Stefanel, che ha il 56,5% del capitale, a Oxy Capital Italia, affiancata dall’investitore inglese Attestor.

Tornando alla performance borsistica, il quadro tecnico è in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,1316 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,1352. Il peggioramento di Stefanel è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,1292.

