Stefanel spicca il volo grazie ai nuovi soci e viene sospesa in Borsa

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Stefanel, che lievita in modo prepotente sul Listino, venendo anche sospesa per eccesso di rialzo con un incremento teorico superiore al 30%.

Il titolo beneficia dell’atteso accordo per l’ingresso di nuovi investitori – Attestor e Oxy Capital -nel capitale della società che si trovava in difficoltà finanziarie. Ad inizio marzo, la società aveva chiesto al Tribunale altri due mesi per il concordato preventivo, essendo ancora in cerca di capitali freschi. L’accordo in questione prevede un finanziamento ponte per le “urgenze” ed una successivo rafforzamento patrimoniale per l’attuazione del piano di risanamento.

Tornando alla performance di Borsa, l implicazioni di breve periodo di Stefanel sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 0,1567 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,1517. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,1617.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)