Stefanel, le banche venete aderiscono a accordo ristrutturazione

(Teleborsa) – Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza hanno aderito al nuovo accordo di ristrutturazione e di rafforzamento patrimoniale di Stefanel.

Lo fa sapere con una nota la stessa società spiegando che si attende per i prossimi giorni la sottoscrizione anche da parte di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia che, esclusivamente per ragioni operative, non aveva potuto sottoscrivere il nuovo accordo lo scorso 21 luglio.