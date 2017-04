(Teleborsa) – Stefanel scivola del 2,50% a Piazza Affari.

Il Gruppo ha siglato un contratto di finanza d’urgenza per un ammontare pari 10 milioni di euro dopo aver avuto il via libera del Tribunale di Treviso. L’operazione rientra nell’ambito dell’accordo quadro firmato con Attestor Capital ed Oxy Capital Italia per la ristrutturazione dell’indebitamento, rafforzamento patrimoniale e rilancio della società.