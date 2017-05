Stati Uniti, redditi e spese delle famiglie crescono in linea con le attese

(Teleborsa) – Salgono i redditi ed i consumi delle famiglie americane, risultando in linea con le attese degli analisti, mentre sul fronte dell’inflazione c’è qualche piccola tensione al rialzo.

Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i redditi personali hanno registrato ad aprile una crescita dello 0,4%, in accelerazione rispetto al +0,2% rivisto di marzo. Il dato è in linea con le stime degli analisti.

I consumi personali (PCE) salgono dello 0,4% contro il +0,3% precedente e risultano in linea con il consensus.

Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, segna una variazione pari a +0,2% rispetto al -0,1% rivisto del mese precedente, mentre su base tendenziale segna una crescita in linea con le attese dell’1,5% inferiore all’1,6% precedente.