Stati Uniti, ordini industria sotto le attese

(Teleborsa) – Segnano una battuta d’arresto gli ordinativi all’industria americani, che risultano anche più deboli del previsto, segnalando un indebolimento del settore industriale americano.

Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, a novembre gli ordini hanno evidenziato un calo del 2,4% dopo il +2,8% di ottobre (dato preliminare +2,7%). Le attese del mercato erano per un calo un pochino più contenuto del 2,2%.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono cresciuti dello 0,1% rallentando rispetto al +0,8% registrato a ottobre.