Stati Uniti, ordini all’industria ancora in forte crescita

(Teleborsa) – Consolidano la crescita gli ordinativi all’industria americani, segnando il secondo mese consecutivo di rialzo, perlopiù grazie alla forza delle vendite di auto. Il dato che esclude questa componente infatti ha evidenziato un rallentamento.

Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, a gennaio gli ordini hanno evidenziato un aumento dell’1,2% dopo il +1,3% di dicembre. Il dato è superiore alle attese del mercato che erano per un incremento dell’1%.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono cresciuti dello 0,3% rispetto al +2,4% registrato a dicembre.