Stati Uniti, l’indice Empire State di New York segnala tempi duri per il manifatturiero

(Teleborsa) – In forte peggioramento l’indice manifatturiero Empire State di New York, che passa in negativo a maggio, segnalando una contrazione dell’attività.

A maggio, l’indicatore elaborato dalla FED di New York si è attestato a quota -1, risultando in forte peggioramento rispetto ai +5,2 precedenti. Il dato odierno risulta sotto le attese che stimavano +7 punti.

L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.

Fra le varie componenti dell’indice, quello sui nuovi ordini è crollato a -4,4 punti. Le condizioni sul mercato del lavoro si deteriorano sia sul fronte degli occupati che su quello delle retribuzioni. Stabile invece l’indice sulle aspettative che si conferma sui 39,3 punti.