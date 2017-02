Stadio A.S. Roma: dal 10 febbraio al via tavoli tecnici in Campidoglio

(Teleborsa) – “Un incontro positivo e costruttivo”. E’ questo il commento che arriva dal Campidoglio nella sede dell’Assessorato all’Urbanistica si sono dati appuntamento esponenti del Comune di Roma, membri del club giallorosso il Presidente di Eurnova. La società al 100% di Luca Parnasi che possiede i terreni di Tor di Valle, su cui dovrebbero sorgere lo stadio e il maxi-progetto delle Torri.

Presenti all’incontro il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, l’Assessore all’Urbanistica Paolo Berdini, il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, il capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara. Per la squadra capitolina erano presenti il dg Mauro Baldissoni e il responsabile del progetto stadio della società David Ginsberg . Presente anche il Presidente di Eurnova Luca Parnasi.

“Registriamo soddisfazione perché oggi è stato fatto un passo in avanti nel percorso avviato in queste ultime settimane per una revisione finale del progetto”, commenta in una nota il Campidoglio “Siamo al lavoro, Roma Capitale e proponenti, per verificare gli atti necessari alla conclusione della procedura entro il 3 marzo. Nella riunione di oggi si è deciso di avviare dei tavoli tecnici che prenderanno il via il 10 febbraio prossimo”.