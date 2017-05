SS Lazio: Seleco sponsor ufficiale della squadra

(Teleborsa) – La SS Lazio ha sottoscritto un contratto con la società Twenty, titolare del marchio “Seleco”, che da oggi diviene “Sponsor Ufficiale” della squadra. Il contratto avrà validità fino al 30 giugno 2018, con opzione per la proroga per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020.

Il contratto ha un valore economico garantito di 4 milioni fino al 30/06/2018; in caso di proroga, di ulteriori 4 milioni di Euro per ciascuna stagione. Prevede inoltre il riconoscimento di bonus ulteriori in caso di partecipazione alle competizioni europee e al raggiungimento di risultati sportivi. A Piazza Affari, il titolo della società sportiva ha chiuso in corsa con un +4,91%