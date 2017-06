Spending review, Gutgeld: in tre anni tagli per 30 miliardi

(Teleborsa) – Dal 2014 al 2017 i capitoli di spesa eliminati o ridotti ammontano a 29,9 miliardi. E’ il dato fornito da Yoram Gutgeld, commissario straordinario per la spending review, durante la presentazione della Relazione annuale.

La Pubblica amministrazione ha contribuito per il 24% della spesa complessiva al netto del costo del personale, mentre i comparti locali hanno contribuito per il 17%. La revisione alla spesa – ha spiegato Gutgeld – ha creato due terzi delle risorse per il risanamento dei conti, la riduzione della pressione fiscale e il finanziamento dei servizi pubblici essenziali.

Il premier Paolo Gentiloni ha assicurato che è in arrivo “un dpcm per nuove regole del bilancio in particolare per i ministeri per poter programmare meglio le spese”. Nella P.A. esistono sprechi – ha affermato il Presidente del Consiglio – ma “farla facile è uno sport abbastanza diffuso e tutto sommato non conviene”.

I risultati della spending review sono “numeri considerevoli, sono numeri che in termini di aggregati di finanza pubblica sono importanti: creano, hanno creato e continueranno a creare spazio fiscale importante”. Così il Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha commentato la Relazione annuale sulla spending review del commissario straordinario del governo.