Spagna, prezzi produzione in aumento anche a novembre

(Teleborsa) – In deciso recupero i prezzi alla produzione in Spagna, che beneficiano del forte aumento dei prezzi dei beni intermedi (metalli preziosi e altri metalli non ferrosi) e dei beni di consumo non durevoli (alimenti e carni).

Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di novembre, la variazione tendenziale mostra un incremento dello 0,6%, superiore rispetto al +0,3% di ottobre (+0,2% il preliminare). L’indice depurato della componente energetica mostra un incremento pari a +0,8% rispetto al +0,1% precedente.

Su base mensile, il dato ha evidenziato una crescita dello 0,2% dopo il +1,5% di ottobre.