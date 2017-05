Spagna, l’inflazione accelera ben oltre il target BCE

(Teleborsa) – Confermata in accelerazione l’inflazione in Spagna, saldamente sopra il target fissato dalla BCE.

Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di aprile, l’indice dei prezzi al consumo è risultato in aumento del 2,6% su base tendenziale. Confermata quindi la stima preliminare e la previsione del consensus.

Su mese, i prezzi al consumo spagnoli hanno registrato una variazione dell’1% come indicato nella stima flash e dagli analisti.

A marzo i prezzi erano rimasti invariati.

L’inflazione armonizzata annuale registra una crescita del 2,6% (come la stima preliminare), mentre a livello mensile risulta in salita dello 0,9% (in linea con la prima stima e le attese).