Spagna, l’inflazione a luglio mantiene lo stesso passo

(Teleborsa) – Ancora in salita l’inflazione in Spagna. Nel mese di luglio, l’indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un aumento dell’1,5% su base tendenziale, lo stesso del mese precedente ed in linea con gli analisti.

E’ quanto prevede l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash.

Su base mensile, l’inflazione dovrebbe scendere allo 0,7%, anche qui come nel mese precedente.

I prezzi al consumo armonizzati dovrebbero registrare un calo dell’1s,2% su mese ed un aumento dell’1,7% su anno, in aumento rispetto al mese precedente. Superate le attese degli analisti (+1,5% su anno).