Spagna, la disoccupazione cala a sorpresa a febbraio

(Teleborsa) – Disoccupazione di nuovo in calo in Spagna nel mese di febbraio, a conferma di un trend altalenante per i movimenti dei senza lavoro negli ultimi mesi.

Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese di febbraio si è registrato un calo dei senza lavoro di 9.355 unità. Il mese precedente c’era stata una crescita dei disoccupati di 57.260 unità. Il dato risulta migliore delle stime degli analisti che avevano stimato un incremento di 5.200 unità.

Negli ultimi 12 mesi, la disoccupazione è calata di 402.110 unità, pari ad una variazione annua del 9,68%, la più ata da inizio 1999.