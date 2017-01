Spagna, industrie a pieno ritmo a novembre

(Teleborsa) – In deciso aumento la produzione industriale in Spagna, facendo ben sperare per la ripresa economica nel 2017.

Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale della Spagna (INE), a novembre il dato della produzione corretto dagli effetti del calendario ha evidenziato un incremento mensile dell’1,7%, rispetto al +0,1% del mese precedente.

Su anno, invece, si registra un aumento della produzione del 3,2% dal +0,6% del mese precedente. Le attese del mercato erano per un incremento della produzione dell’1%.