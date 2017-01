Spagna, disoccupati in calo per la prima volta in cinque mesi

(Teleborsa) – Disoccupazione in calo in Spagna nel mese di novembre, cosa che non accadeva ormai da cinque mesi.

Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese di novembre si è registrato un calo dei senza lavoro di 86.849 unità. Il mese precedente c’era stata una crescita dei disoccupati di 24.840 unità. Il dato risulta migliore delle stime degli analisti che avevano stimato un decremento di 44 mila unità.

Il numero dei disoccupati totali si porta così a 3,7 milioni di persone.

Stamane sono stati diffusi anche i prezzi import/export della Spagna. In particolare i prezzi alle esportazioni hanno registrato nel mese di novembre un rialzo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, contro il +0,2% riportato a ottobre. Il dato mensile ha rilevato una crescita dello 0,4% dopo il +0,7% del mese precedente.

Lo comunica l’INE sottolineando che sempre nello stesso periodo, i prezzi import hanno registrato un incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente dopo il +0,3% del mese prima. La crescita a livello mensile è stata del 2% dal +1,1% di ottobre.