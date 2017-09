Spagna, cresce l’inflazione a settembre

(Teleborsa) – In crescita l’inflazione in Spagna. Nel mese di settembre, l’indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un aumento dell’1,8% su base tendenziale, rispetto al +1,6% precedente e in linea con le previsioni degli analisti.

E’ quanto afferma l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash.

Su base mensile, l’inflazione dovrebbe salire allo 0,2%, anche qui come nel mese precedente.

I prezzi al consumo armonizzati dovrebbero registrare un aumento dello 0,6% su mese e dell’1,9% su anno, in lieve discesa rispetto al mese precedente (+2%). Deluse qui le attese degli analisti, che si erano espresse per una reiterazione del dato di agosto.