Spagna, commercio in accelerazione in aprile

(Teleborsa) – Consumi e commercio in accelerazione in Spagna ad aprile, che evidenziano un’accelerazione, in linea con la brillante espansione economica della penisola iberica.

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), nel mese di aprile, le vendite al dettaglio sono risalite dello 0,6% dopo il +0,8% del mese precedente.

Su base annua, le vendite al dettaglio sono balzate dell’1,8%, dopo aver riportato un aumento dell’1,3% il mese precedente, risultando superiori al consensus (+0,7%). Il dato non destagionalizzato segna un calo dell’1%.