Spagna, battuta d’arresto della produzione a dicembre

(Teleborsa) – In frenata a dicembre la produzione industriale in Spagna e sotto le attese degli analisti, dopo il forte aumento registrato il mese precedente. Complessivamente, nel 2016 la produzione è cresciuta dell’1,9% (dato corretto per il calendario rispetto ad un +1,6% del dato grezzo).

Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale della Spagna (INE), a dicembre il dato della produzione corretto dagli effetti del calendario evidenzia un calo mensile dello 0,5%, rispetto al +1,5% del mese precedente (rivisto da un preliminare di +1,7%).

Su anno, invece, si registra un aumento della produzione dell’1,9% dal 2,8% del mese precedente (dato rivisto da un iniziale 3,2%). Le attese del mercato erano per un aumento della produzione del 2,9%.