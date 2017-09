Spactiv si prepara a debuttare all’AIM Italia a ottobre

(Teleborsa) – Spactiv sarà una delle prossime matricole di Piazza Affari. La Spac fondata da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, fondatore di Milano Capital, si prepara a debuttare il mese venturo all’AIM Italia.

E’ partito la scorsa settimana il roadshow presso i potenziali investitori, presso i quali conta di raccogliere fino a 100 milioni di euro entro il mese di settembre, da investire nell’arco dei prossimi 2 anni dalla quotazione su una società target del settore lifestyle.

Il collocamento, curato da Mediobanca, dovrebbe riguardare fra 6 e 8 milioni di azioni, che potrebbero arrivare a 10 milioni con l’opzione greenshoe. Il prezzo è di 10 euro per azione, ma sono abbinati anche 5 warrant ogni 10 azioni acquistate, di cui 2 corrisposti al debutto e 3 assegnati agli investitori che manterranno il titolo sino alla business combination con la società target che sarà successivamente individuata.

I tre promotori, che hanno già collaborato molto in passato su altri progetti, investiranno 2,5-3 milioni di euro di azioni di Classe A e sottoscriveranno un massimo di 300 mila azioni di Classe B non quotate e convertibili in azioni Classe A per tranche, con la business combination ed al raggiungimento di certi target di prezzo dell’azione.