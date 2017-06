Sottosegretario Baretta: posizione Renzi su banche venete è quella del Governo

(Teleborsa) – “Le dichiarazioni di Renzi sulle Banche Venete – afferma il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta – confermano e suggellano inequivocabilmente qual è l’opinione del Partito Democratico, della maggioranza politica e del Governo: salvarle e rilanciarle! Nessuna incertezza sulla scelta; nessuna debolezza negoziale con la Ue; risorse finanziarie pubbliche disponibili. E’ ora, dunque, che si abbandonino polemiche e speculazioni che finiscono per indebolire la soluzione e si faccia fronte comune”.

Ida parte sua, il Ministro Pier Carlo Padoan ha confermato che il Governo è al lavoro a una soluzione per la crisi dei due Istituti seguendo lo schema adottato per Mps. “E’ stato raggiunto un accordo in via di principio con il contributo della Bce – ha spiegato il Ministro – per avviare il processo di ricapitalizzazione precauzionale come Montepaschi. La banca deve però avere anche un piano sostenibile”.