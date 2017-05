Sostenibilità, Confagricoltura punta su EcoCloud

(Teleborsa) – EcoCloud, la piattaforma di Confagricoltura dedicata alle buone pratiche agricole, avvia la nuova campagna di adesione per dare maggiore risalto alle imprese del settore primario attente alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La piattaforma si arricchisce di contenuti e diventa uno strumento ancora più utile per misurare la sostenibilità di un territorio. Non a caso EcoCloud è stato indicato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) come manifesto di riferimento per la parte agricola del programma “Spighe Verdi”, istituito nel 2016 e riservato ai comuni italiani più attivi in fatto di sostenibilità.

Aderire al programma consente, tra le altre cose, di valorizzare tutte le filiere agricole, dal comparto vitivinicolo, all’olivicolo, all’ortofrutticolo, al cerealicolo fino al florovivaistico e zootecnico; dare alle imprese l’opportunità di dimostrare che si possono ottenere risultati economici importanti puntando alla riduzione dei quantitativi di acqua, dei mezzi chimici e dell’energia; curare il rapporto con i consumatori sui temi della qualità e della sicurezza dei prodotti agricoli, mantenendo elevati livelli di occupazione e dedicando molta attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Confagricoltura intende puntare su queste tematiche, coinvolgendo le aziende aderenti a EcoCloud nella realizzazione di iniziative sulle buone pratiche e sui modelli di agricoltura più virtuosi.