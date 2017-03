Sorgente Sgr con IPAB Sant’Alessio per gestione patrimonio immobiliare Ente

(Teleborsa) – Sorgente Sgr, la società di gestione del risparmio italiana di Sorgente Group, che fa capo a Valter Mainetti, si è aggiudicata la gara per l’istituzione e la gestione di un Fondo d’Investimento Alternativo immobiliare per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’IPAB – Centro Regionale Sant’Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi.

Alla gara hanno partecipato 9 tra le principali Sgr italiane.

Nel fondo, della durata di 25 anni, interamente sottoscritto dall’Istituto, confluiranno 53 asset, soprattutto residenziali, del valore stimato di 222 milioni di euro.

“Considero un onore l’incarico di gestire il patrimonio del Sant’Alessio e i suoi palazzi storici che meritano di essere recuperati e valorizzati al pieno delle potenzialità – dichiara l’Ad di Sorgente Group, Valter Mainetti – garantendo così all’Istituto le risorse economiche necessarie a rafforzare la sua importante opera sociale”.