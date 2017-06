Sorgente SGR, avviata prima fase gestione patrimonio IPAB

(Teleborsa) – Avviato il progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Istituto IPAB – Centro Regionale Sant’Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi di Roma.

Sorgente Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Sorgente di Valter Mainetti, assegnataria della gara tramite il fondo immobiliare Sant’Alessio, ha ricevuto ora l’incarico per la gestione del fondo immobiliare. In prospettiva emerge la possibilità di una partnership pubblico-privato tra Ipab, Invimit SGR e Sorgente Sgr.

Sono 11 gli immobili (localizzati in zone semicentrali della Capitale) in questione, essenzialmente residenze affittate in gran parte a persone con disabilità visive, per un valore di circa 81 milioni. Nei prossimi mesi verranno effettuati interventi di valorizzazione per circa 7 milioni di euro, e sono previsti anche una serie di interventi aggiuntivi per eliminare le barriere architettoniche e per percorsi/mappe tattili e large print (sistema di caratteri ingranditi per ipovedenti).

Alcuni alloggi liberi verranno di nuovo affittati, mentre aumenteranno gli appartamenti da allocare ai disabili visivi con canoni calmierati. Infine, una parte dei ricavi della vendita degli immobili non strategici andrà a finanziare i progetti dell’IPAB.

Entro la fine del 2017 il fondo erediterà la gestione altri 38 asset, tra cui spicca la location del film Vacanze Romane, celebre complesso sito a Via Margutta, e la tenuta di Presciano a Siena, in cui è prevista la rimessa a coltura di parte degli 800 ettari di terreno agricolo e la riqualificazione dei 25 mila metri quadrati di fabbricati.



“Attraverso il Fondo Sant’Alessio, Sorgente SGR realizza una nuova forma di business sostenibile che coniuga le esigenze di profitto e la riqualificazione degli edifici con la necessità dell’IPAB di incrementare i livelli delle prestazioni dei servizi erogati.” comunica il Gruppo. Tra i protagonisti di questo nuovo modello d’impresa figurano anche Unicredit come istituto finanziatore, Axia Re come esperto indipendente per la valutazione e la due diligence tecnica.

La rilevanza dell’iniziativa è ulteriormente confermata dall’interesse di Invimit SGR a partecipare al progetto attraverso il suo fondo i3Core – comparto territorio. La partecipazione della società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze “potrebbe costituire un’importante novità di collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito della valorizzazione di asset strategici e di grande valore storico-architettonico, insieme alla finalità sociale del progetto”, sottolinea Sorgente.