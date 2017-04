Sole 24 Ore, l’aumento di capitale sarà di 70 milioni

(Teleborsa) – L’anno 2016 si chiude per Il Sole 24 Ore con una perdita netta di 91,9 milioni, in forte peggioramento rispetto al risultato negativo rideterminato di 25,6 milioni del 2015. Al netto degli oneri non ricorrenti netti il risultato netto è pari a -44,3 milioni.

Giù i ricavi consolidati che si attestano a 284,1 milioni, in calo di 32,1 milioni rispetto a un valore rideterminato pari a 316,2 milioni di un anno prima.

Il CdA del gruppo editoriale proporrà all’assemblea degli azionisti un aumento di capitale fino a 70 milioni di euro, “necessario e sufficiente a ripristinare l’equilibrio finanziario e patrimoniale della società”.

Il Consiglio ha inoltre avviato “le opportune interlocuzioni con le banche allo scopo di concordare una eventuale rimodulazione del proprio indebitamento finanziario, atto ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio finanziario della società e a realizzare il ripristino di condizioni di redditività e di creazione di valore per gli azionisti”.