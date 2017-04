Sogefi, l’assemblea approva il bilancio e vota di non distribuire dividendo

(Teleborsa) – L’Assemblea di Sogefi ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, che chiude con un utile netto consolidato di 9,3 milioni, e la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire dividendi.

L’Assemblea degli Azionisti ha rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare massimo 10 milioni di azioni proprie.

Espresso inoltre dai soci voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione e ha approvato il piano di stock grant per il 2017 destinato a dipendenti della Società e di società controllate per un massimo di 750.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito azione Sogefi.