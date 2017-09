(Teleborsa) – Softec chiude il primo semestre con ricavi netti per 4,175 milioni di euro, in aumento dai 3,43 al 30 giugno 2016. Risultato della gestione ordinaria positivo per 512 mila euro (617 mila nel 2016) ed EBITDA positivo per 504 mila euro.

Il periodo chiude con un risultato netto di competenza positivo per 44 mila euro, in calo dai 131 mila al 30 giugno 2016.