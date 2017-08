Snapchat delude con la trimestrale e cola a picco a New York

(Teleborsa) – Trimestrale da “brivido” per Snapchat, che subisce il peso della concorrenza di Facebook e della sua app per le foto Instagram, deludendo le aspettative degli investitori con i numeri del trimestre.

Il titolo Snap Inc, dopo aver chiuso le contrattazioni regolari al Nyse in rialzo dell’1,55%, è scivolato di quasi il 17% nella sessione after hours della borsa americana.

La società ha chiuso il trimestre con una perdita lievitata a 443 milioni di dollari dai 115,9 milioni dell’anno prima, risultando largamente al di sopra delle stime di 366 milioni. Risultano sotto il consensus anche i ricavi, pur cresciuti del 153% a 181,67 milioni di dollari (stimato 186,8 milioni).

Gli utenti su trimestre sono cresciuti di 7,3 milioni, mentre il mercato puntava ad una crescita di 8-10 milioni, dunque anche in questo caso i numeri sono apparsi deludenti.