Snam, via libera del CdA a rinnovo annuale emissione bond

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi sotto la presidenza di Carlo Malacarne, ha deliberato il rinnovo annuale del Programma Euro Medium Term Note (EMTN), avviato nel 2012, per un controvalore massimo complessivo confermato a 10 miliardi di euro. “Di conseguenza, il Consiglio – si legge in una nota diffusa dalla Società – ha deciso l’emissione, da eseguirsi entro il 6 ottobre 2018, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per un importo massimo di circa 1,8 miliardi di euro maggiorato dell’ammontare corrispondente alle obbligazioni rimborsate nel corso dello stesso periodo, da collocare presso investitori istituzionali”.

Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 10 miliardi di euro. Nell’ambito del Programma EMTN, a oggi sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 8,2 miliardi di euro. Il Programma “rappresenta uno strumento efficace per reperire sul mercato significative risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi, in coerenza con la prevista evoluzione della struttura finanziaria target della Società. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati”.