Snam presenta il Global Gas Report

(Teleborsa) – Novità in casa Snam. Nasce il primo Global Gas Report, una pubblicazione, realizzata in collaborazione con il BCG Center for Energy Impact, che individua i principali trend nel mercato globale del gas naturale ed esamina come questi potranno influenzare le future prospettive di crescita del settore.

Presentato oggi dal CEO di Snam Marco Alverà alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), a Washington D.C, il Global Gas Report suggerisce che la domanda mondiale di gas ha raggiunto un potenziale punto di svolta, spinta da una crescente liquidità, dall’aumento della competitività dei costi rispetto ad altri combustibili e da una maggiore consapevolezza del ruolo che il gas può giocare ai fini della decarbonizzazione.

Tuttavia permangono alcuni ostacoli all’adozione del gas, specialmente in una regione chiave per la crescita del settore quale l’Asia. Sono quindi necessari sforzi significativi in termini di tecnologia e infrastrutture affinché la domanda di gas possa confermare le previsioni dell’industria.

“Dal nostro primo Global Gas Report si evince che il gas ha tutte le carte in regola per realizzare le solide aspettative di crescita del settore. Per centrare questo obiettivo servono sforzi decisi: da una parte gli investimenti in nuove tecnologie e infrastrutture saranno decisivi per incrementare l’accesso agli approvvigionamenti e la sicurezza energetica; dall’altra sarà indispensabile decarbonizzare il settore e mettere in luce la sostenibilità di questo combustibile ai fini della transizione verso un mercato energetico più pulito, nel quale il potenziale del gas naturale potrà esprimersi appieno”, ha dichiarato Marco Alverà, CEO della società che si occupa della realizzazione e della gestione integrata delle infrastrutture del gas naturale.