Snam lancia un prestito obbligazionario equity linked

(Teleborsa) – Snam ha annunciato oggi il lancio di un’offerta di un bond equity linked per un importo nominale di 400 milioni di euro. Le

Obbligazioni avranno una durata di 5 anni e un valore nominale unitario minimo pari ad almeno 100 mila euro.

Le Obbligazioni non matureranno interessi e saranno emesse ad un prezzo di emissione compreso tra il 100% e il 102,50% del loro valore nominale, corrispondente ad un rendimento annuo lordo a scadenza compreso tra il -0,49% e “zero”.

Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni è previsto che sia fissato ad un premio compreso tra il 26% e il 32% sopra il prezzo medio ponderato del volume delle azioni ordinarie della società, come risultante dal Listino nel periodo compres tra il lancio dell’offerta e la determinazione del prezzo delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni potranno essere convertite in azioni, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti, da tenersi entro il 20 giugno 2017, del trasferimento e della consegna delle azioni acquistate ai sensi del Piano di Riacquisto di Azioni approvato il 1 agosto 2016. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione di Snam tenutosi in data 6 marzo 2017 ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti in data 11 aprile 2017 al fine di autorizzare, tra l’altro, la

disposizione delle Azioni.

Nel caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti o qualora non si tenga alcuna assemblea ordinaria degli azionisti entro la Long-stop Date, la Società potrà decidere di rimborsare tutte le Obbligazioni per un importo pari al maggiore tra l 102% del valore nominale ed il 102% del Fair Bond Value delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno in ogni caso rimborsate al loro valore nominale in data 20 marzo 2022, salvo vi sia un rimborso anticipato, o nel caso in cui le Obbligazioni siano state precedentemente convertite o riacquistate da parte della Società.