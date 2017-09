Snam firma Memorandum con Baker Hughes

(Teleborsa) – Snam e Baker Hughes, a GE company (BHGE), hanno firmato un accordo (Memorandum of Understanding) finalizzato ad avviare una collaborazione per lo sviluppo di soluzioni integrate tecnologicamente all’avanguardia nell’intera filiera delle infrastrutture del gas.

Il Memorandum con BHGE consente al leader europeo nel settore delle infrastrutture del gas di condividere e sviluppare con un player di livello internazionale conoscenze e tecnologie d’eccellenza in particolare nei settori R&D e digital, rafforzando la propria leadership anche in termini di innovazione e contribuendo a posizionare il gas naturale come risorsa chiave per la decarbonizzazione.

La collaborazione è rivolta, tra l’altro, a promuovere processi di efficienza energetica nonché una sempre crescente digitalizzazione nel settore del gas naturale, in un’ottica di sviluppo del gas nel mix energetico in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L’accordo si inquadra nell’ambito delle attività avviate dalla business unit Snam Global Solutions con l’obiettivo di valorizzare e mettere al servizio di altri operatori a livello globale le esperienze, le competenze e il know-how distintivi di Snam, sviluppati nei suoi 75 anni di attività e gestione dell’intera filiera infrastrutturale del gas in Italia e in Europa.