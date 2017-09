Snam confermata nel Dow Jones Sustainability World Index

(Teleborsa) – Il titolo Snam è stato confermato per il nono anno consecutivo da RobecoSAM nel Dow Jones Sustainability World Index, il più importante indice borsistico mondiale di valutazione della responsabilità sociale delle imprese. I risultati si confermano molto positivi: 82 punti (secondi classificati, best performer 86 pt) con 93 di percentile. In particolare la società si è distinta per una ottima performance nell’area environment, con un punteggio di 91 punti (100 di percentile).

Snam fa parte stabilmente del Dow Jones Sustainability World Index dal 2009. La società è presente anche in altri indici mondiali di sostenibilità tra i più importanti, tra cui il FTSE4Good, il CDP, i diversi indici ECPI, MSCI, Stoxx Global, Vigeo ed Ethibel, oltre ad Oekom e allo United Nations Global Compact 100.