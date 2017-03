Snam, Alverà “TAP progetto strategico non solo per l’Italia ma per tutta Europa”

(Teleborsa) – “Il gasdotto Trans-Adriatic Pipeline (TAP) che porterà in Italia il gas dalla regione del Caucaso, con approdo in Puglia resta un progetto strategico non solo per l’Italia ma per tutta Europa. E’ quanto ha sottolineato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam durante la conferenza stampa per la presentazione del Piano 2017-21.

Alverà ha fugato anche i dubbi sui problemi ambientali sottolineando: “Il tubo è una benedizione per la regione che lo riceverà. Non si vedrà”. Il numero uno di Snam ha risposto così alle preoccupazioni espresse dal Governatore della Puglia, Michele Emiliano allarmato che un’ eventuale futura vittoria del M5S alle prossime elezioni potrebbe ostacolare il progetto.