Snaitech, evitati i licenziamenti grazie a un accordo sindacale

(Teleborsa) – Scongiurati almeno per il momento i licenziamenti alla Snaitech. La cautela è d’obbligo visto che azienda e sindacati hanno raggiunto un accordo che dovrà essere sottoposto all’approvazione dei lavoratori, tramite referendum.

L’azienda ha accettato i punti fondamentali delle richieste sindacali e l’attivazione di strumenti alternativi per la gestione del personale eccedente.

L’intesa, illustrata all’assemblea dei lavoratori metalmeccanici, prevede il ricorso alle prestazioni del fondo di integrazioni salariali (FIS), uno strumento simile alla cassa integrazione, a decorrere dal 3 luglio per un periodo di 26 settimane e sarà possibile applicare meccanismi di rotazione del personale. E’ previsto inoltre un sistema di incentivo all’esodo su base volontaria per i lavoratori che non si oppongono al licenziamento.

“L’accordo raggiunto dopo un anno di incontri, discussioni e iniziative sindacali, segna comunque un punto di svolta importante per i lavoratori di un gruppo ed un settore complesso come quello legato al gioco, dove nel corso degli anni vi è stata una crescita esponenziale sia in termini di sviluppo aziendale che occupazionale, ma che nello stesso tempo ha accumulato debiti per una probabile gestione imprenditoriale non proprio consona”, commenta il coordinatore nazionale FIOM gruppo Snai, Massimo Braccini.

Il primo trimestre 2017 della società attiva nel settore del gambling, ha mostrato, infatti, trend in salita dell’indebitamento. Al 31 dicembre 2015 il debito finanziario netto era pari a 467,6 milioni, al 31 dicembre 2016 a 480,9 milioni ed al 31 Marzo 2017 si attesta a 494,5 milioni di euro.