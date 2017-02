Snai allunga la scadenza del debito e non paga il dividendo da 17 anni

(Teleborsa) – Perdita di 7,5 milioni nei primi nove mesi del 2016, ricavi in crescita e ristrutturazione del debito. Aspetti che potrebbero fornire un assist per una valutazione positiva da parte degli analisti, per SNAI.

Ma non tutti sanno che…

La società attiva nel gioco online ha deciso di ristrutturare il suo debito ed allungarlo fino al 2021. Sui conti di SNAI gravano infatti prestiti a breve, per un totale di 590 milioni di euro: 320 milioni, 160 milioni, 110 milioni, tutti in scadenza nel 2018.

La società non distribuisce il dividendo ai suoi azionisti da ben 17 anni, ovvero dal 2000, da quando la cedola si pagava in lire e quella di SNAI era pari a 75 lire.

Relativamente al titolo SNAI quotato a Piazza Affari, nell’ultimo mese le azioni hanno perso oltre 8 punti percentuali, con una volatilità giornaliera del 3,10%, indicativa di una forte rischiosità del titolo.

Va detto inoltre che su SNAI pendono nei tribunali molte cause da parte di lavoratori che lamentano di aver svolto, per anni, attività di tipo subordinato, ma con contratti di collaborazione a progetto.